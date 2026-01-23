El peligroso delincuente Erick Moreno alias «El Monstruo» será extraditado desde Paraguay en los próximos días

El Ministerio Público logró concretar el proceso de extradición de Erick Moreno Hernández (a) «El Monstruo» considerado uno de los criminales más sanguinarios del país, tras efectuar requerimientos judiciales y coordinaciones internacionales con las autoridades de Paraguay.

Bajo estrictas medidas de seguridad, el ranqueado delincuente Erick Moreno Hernández (a) «El Monstruo», será trasladado al Perú entre el 25 y 28 de enero para responder ante la justicia por los delitos de robo, extorsión, secuestro y organización criminal.

El presunto líder de la organización criminal «Los injertos del cono norte», Erick Moreno Hernández (a) «El Monstruo», luego que pise tierra peruana, será recluido en un penal que disponga el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para ser investigado por el Ministerio Público por los cargos que se le imputa.

El ranqueado y peligroso delincuente alias «El Monstruo», fue capturado en septiembre del 2025, en la localidad San Roque, distrito de San Lorenzo en Paraguay. Luego se aprobó su extradición para afrontar una condena de 32 años de cárcel que le impuso el Poder Judicial por robo agravado en agravio de Augusto Carbajal Cerna.

Además, alias «El Monstruo» afronta varias investigaciones en el Ministerio Público, por el secuestro de la empresaria Jackeline Salazar ocurrido en mayo de 2025, del empresario Erick Trujillo en el 2020, de la niña Valeria Vásquez Barrientos, ocurrido en Comas, cuyo rescate se logró cinco días después en Carabayllo, así como de Lucero Trujillo.