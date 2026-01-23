El metropolitano llegó a Ancón e hizo su recorrido piloto hasta la playa las Conchitas

Vecinos aplaudieron y se mostraron muy contentos al ver a la unidad recorrer las avenidas de Ancón, el alcalde Samuel Daza se mostró muy feliz pues lo que se habia prometido junto al presidente de la ATU se viene dando, hoy una unidad realizó el primer recorrido técnico verificando los paraderos y los tiempos indicó el burgomaestre, ante la sorpresa de los vecinos que veían como la unidad se desplazada y llegaba hasta la playa.

El servicio debe entrar en funcionamiento con sus rutas regulares los fines de semana, antes de fin de este mes deberá entrar en servicio y seguramente en los próximos días se darán los pormenores de paraderos, costos horarios y demás detalles del servicio indicó el alcalde de Ancón.

Este servicio será beneficioso para los vevinos y visitantes que contarán con un transporte seguro y eficiente el cual luego del verano esperemos que se convierta en un servicio regular todos los días indicó el alcalde Samuel Daza.