El «Bus del Ahorro» regresa recargado

Por tercer año consecutivo, la Municipalidad Distrital de San Luis, hace posible que las familias continúen accediendo al programa el “Bus del Ahorro”.

En esta primera edición del mes de enero, más de 60 vecinos fueron trasladados ida y vuelta de manera gratuita al Gran Mercado Mayorista de Lima, para que aprovechen los precios económicos de las verduras, tubérculos, frutas y hortalizas.

Gracias a la gestión municipal del alcalde Ricardo Perez, las amas de casa pueden comprar productos frescos y de alta calidad, traídos directamente de la chacra.

Los vecinos de la jurisdicción pueden acceder a dicho programa que se realiza 2 veces al mes, estando atentos a la convocatoria realizada a través del Facebook de la comuna