Daniel Menacho y Ximena Galiano debutan juntos en un programa concurso de trivias que ya conquista al mundo

Los actores peruanos Daniel Menacho y Ximena Galiano dan un nuevo paso en sus carreras y debutan juntos en la conducción de un programa concurso en vivo que premia el conocimiento y la cultura general a través de dinámicas trivias. La propuesta se transmite de lunes a viernes a la 1:00 p. m., en tiempo real, a través de la aplicación SILAGO, marcando una nueva forma de entretenimiento interactivo en el país.

“Es una experiencia distinta, muy cercana al público. Aquí el protagonista es el conocimiento y la emoción de jugar en vivo”, comenta Daniel Menacho, quien destaca el carácter dinámico del formato. Por su parte, Ximena Galiano señala: “Nos entusiasma ser parte de una propuesta que conecta cultura, diversión y comunidad. Es un espacio donde aprender también se celebra”. Ambos coinciden en que esta conducción representa una nueva etapa profesional, apostando por contenidos frescos y actuales.

La participación es abierta para todos los peruanos. Solo es necesario descargar la aplicación, registrarse y conectarse a la transmisión en vivo. Cada emisión plantea 11 preguntas de cultura general, y quienes logran responder correctamente hasta el final comparten un premio diario en efectivo, sin necesidad de apuestas ni pagos previos.

Este formato de trivias en vivo no es una novedad a nivel internacional. Se trata de un modelo que ya es tendencia en Europa, especialmente en países como Suecia, donde ha logrado consolidarse como un fenómeno de entretenimiento masivo, combinando interacción en tiempo real, conocimiento y participación colectiva. Hoy, esta propuesta llega al Perú adaptada al público local y con una rápida acogida.

Daniel Menacho y Ximena Galiano destacan como jóvenes valores de la actuación peruana que ahora trasladan su carisma y experiencia escénica a la conducción. Menacho ha participado en exitosas producciones teatrales, series y películas nacionales, además de espacios televisivos de gran alcance; mientras que Galiano cuenta con una sólida trayectoria en teatro, cine y series, así como proyectos audiovisuales desarrollados en Perú y el extranjero. Esta conducción marca la primera vez que ambos comparten pantalla, consolidando una propuesta que une talento, frescura y conocimiento en un formato que ya da la vuelta al mundo.