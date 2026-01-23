Carlos Bianchi, exjefe de Perúpetro trabajó para Cheiron que hoy negocia con Petroperú

Carlos Bianchi, expresidente de Perupetro, trabajó para Cheiron y luego votó para excluir a Upland del Lote 192.

 ProInversión y sus nuevos gerentes estarían negociando solo con Cheiron y New Stratus, dejando fuera a otros postores.

 Sindicatos advierten pérdidas millonarias y alertan que Petroperú es que Petroperú es viable sin vender activos estratégicos.

Ex presidente de Perupetro abrió la puerta para que postule empresa con la cual mantuvo un vínculo laboral hasta hace poco tiempo y que competía con Upland en la negociación con Perupetro por el Lote 8 y que finalmente fue asignado, como ganador, a Upland como único calificado, en un Contrato Temporal.

BIANCHI HABRÍA

COMETIDO DELITOS

Una grave denuncia por presunto tráfico de influencias, negociación dirigiday exclusión arbitraria de postores sacude el proceso de adjudicación del estratégico Lote 192, uno

de los más importantes del país. Según información a la que tuvo acceso Diario UNO, desde Perupetro y con la participación de funcionarios recientemente colocados por Pro Inversión, se estaría impulsando una Negociación Directa previamente arreglada para

beneficiar a la empresa Cheiron, donde trabajó hasta hace poco el expresidente de Perupetro, Carlos Bianchi.

De acuerdo con las denuncias, el esquema sería el siguiente: Petroperú, con gerentes alineados a Pro Inversión, avanzaría en una negociación directa solo con Cheiron y New Stratus, excluyendo deliberadamente a otros interesados. Luego, esa sociedad sería presentada a Perupetro para su evaluación y calificación, en un proceso ya encaminado y

sin competencia real.

Este escenario permite entender, según especialistas, la razón del voto dirimente de Carlos Bianchi que terminó descalificandoa Upland del proceso del Lote 192 puesto que ninguna de las empresas anteriormente mencionadas tiene la menor opción de demostrar las capacidades ni experiencia de Upland.

Para expertos en Derecho Administrativo y Contrataciones Públicas, el hecho de que quien fue Gerente de Cheiron haya votado para excluir a un competidor directo constituye más que un indicio, por lo menos, extremadamente grave de Tráfico de Influencias, Conflicto de Intereses y Dolo.

Pero el caso no se limita al Lote 192. Fuentes internas advierten que otros Lotes estratégicos paralizados, como el Lote 206, el Lote VI y el Lote Z-69 (ex Savia), estarían siendo manejados bajo el mismo esquema de negociación directa opaca, desplazando a técnicos con amplia experiencia en Petroperú y colocando en su lugar a funcionarios afines a Pro Inversión, con el consecuente perjuicio económico para el país por pérdida de

Producción y Refinación.

Un hecho que genera especial alarma es que, tras anunciar su salida, Bianchi habría regresado a las oficinas de Perupetro para reunirse “despedirse” durante todo un día con personal de su confianza, dando instrucciones para que “continúen con lo que se estaba

haciendo”, es decir, avanzar en estas negociaciones directas. Todo ello alimenta la sospecha de que una red interna —descrita por las fuentes como una “mafia enquistada”— seguiría operando para asegurar que los Procesos se cierren según lo ya ordenado.

Mientras tanto, Upland habría sido dejada fuera de toda negociación, a pesar de haber participado legítima y acreditadamente con la Solvencia Económica solicitada en el proceso,

confirmando que las conversaciones están avanzadas sin la participación de Upland, lo que refuerza la tesis de una adjudicación direccionada.

En paralelo, se conoció que en Palacio de Gobierno recién se estaría solicitando información real sobre la situación de Petroperú, luego de reuniones del presidente José Jerí y asesores

con sindicatos de trabajadores y la CGTP. En dichos encuentros se habría demostrado que Petroperú es financieramente viable sin desprenderse de ningún activo estratégico, desmontando el discurso de privatización encubierta.

Como ejemplo, los trabajadores pusieron sobre la mesa el caso de Pemex, empresa 100 % estatal que, pese a dificultades, sigue operando como pilar de la soberanía energética

mexicana.

Las denuncias ya circulan con fuerza en el Sector y no se descarta que se exija el levantamiento del secreto bancario y la intervención del Ministerio Público para esclarecer si desde Perupetro, Pro Inversión y la alta dirección de Petroperú se montó un esquema para entregar el Lote 192 a la ex empresa de quien debía garantizar transparencia.

Para especialistas consultados por Diario UNO, si se confirman estos hechos, estaríamos ante uno de los casos más graves de captura del Estado en el Sub sector hidrocarburos

de los últimos años, con consecuencias económicas y políticas que recién comienzan a salir a la luz y que estarían direccionadas a debilitar la industria de los hidrocarburos y principalmente a Petroperú.