Capacitación gratuita abre puertas al empleo formal para jóvenes en situación de vulnerabilidad

Programa del MTPE permitió la contratación de jóvenes capacitados en el rubro textil.

Un total de 17 jóvenes en situación de vulnerabilidad sociolaboral y de escasos recursos económicos lograron incorporarse al mercado laboral formal como operarios de costura, luego de culminar exitosamente una capacitación gratuita impulsada por el Programa Jóvenes Productivos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

La formación se desarrolló bajo la modalidad formativa dual, que combina aprendizaje teórico y práctico en un entorno real de trabajo. En ese marco, los participantes recibieron capacitación en las instalaciones de la empresa textil TSONKIRI, donde posteriormente firmaron sus contratos laborales.

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández Cáceres, destacó que este tipo de iniciativas permite generar oportunidades reales de empleo para la juventud. “Esta modalidad brinda a los participantes la posibilidad de adquirir experiencia práctica, fortalecer sus competencias técnicas y responder a la demanda del sector productivo”, señaló.

Durante el proceso formativo, los jóvenes realizaron actividades clave en la confección de prendas de vestir, como la unión y pespunte de hombros, basta de manga, preparación y fijación de cuello, entre otras técnicas especializadas. Como resultado de su aprendizaje, cada participante confeccionó 10 polos básicos de cuello redondo y 5 polos tipo box, evidenciando las destrezas adquiridas.

Además del fortalecimiento de sus habilidades técnicas, los beneficiarios desarrollaron capacidades blandas como la disciplina, la confianza y el compromiso laboral, elementos fundamentales para su permanencia en el empleo formal.

Esta capacitación se ejecutó gracias a una alianza estratégica entre el Programa Nacional de Empleo Jóvenes Productivos del MTPE y el Proyecto Perú Social, en el marco del programa “Sí Frontera”, cofinanciado por la Unión Europea y la Cooperación Técnica Alemana, e implementado por la GIZ.

De esta manera, el MTPE reafirma su compromiso de promover la empleabilidad juvenil, especialmente de quienes se encuentran en situación de pobreza, pobreza extrema y/o vulnerabilidad sociolaboral, contribuyendo al acceso a un empleo digno y al desarrollo social del país.