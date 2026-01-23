Alianza Lima se mide mañana al Inter Miami de Messi en la ahora denominada «Tarde Blanquiazul»

En medio de los hechos suscitados con los tres jugadores separados como Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco con denuncias graves, se presentará mañana el primer equipo de Alianza Lima en un amistoso internacional ante el Inter Miami de Lionel Messi, en la ahora denominada “Tarde Blanquiazul” en el estadio Alejandro Villanueva de Matute.

Inicialmente estaba programado el partido para las 8:00 p.m., pero las autoridades decidieron cambiarlo para las 5:00 p.m. por criterios técnicos de seguridad y logística. Es una incógnita, como será la presentación del plantel íntimo masculino y femenino, tas los hechos de violencia de barristas que agredieron a algunos jugadores en Matute.

En el plano futbolístico, el técnico Pablo Guede deberá analizar los cambios en la oncena titular, pues ya no contará con Zambrano y Trauco, habituales titulares en la defensa. Lo más probable es que Mateo Antoni pase a ser central, D’Alessandro Montenegro seria lateral por derecha y Cristian Carbajal marcador izquierdo.

En cuanto al Inter Miami, que llegó ayer a Lima, Javier Mascherano el técnico, echará mano a sus principales figuras, siendo su primer partido amistosos en este año, contando con su estrella Lionel Messi, el uruguayo Luis Suárez y el argentino Rodrigo de Paul.