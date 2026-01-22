Sekou Gassama entrenó ayer por primera vez con su nuevo club Universitario en Campo Mar

Se mete al grupo. El delantero español Sekou Gassama, que llegó el miércoles muy temprano a Lima, entrenó hoy jueves por primera vez con el plantel crema, en las instalaciones de Campo Mar, al sur de la capital en horario matutino.

El futbolista, que fue contratado semanas atrás, ya pudo entrenar por primera vez bajo las órdenes del técnico español Javier Rabanal. Gassama llegó a tiempo para lo que será la “Noche Crema”, a realizarse este sábado 24 de enero en el estadio Monumental.

Gassama será presentado junto al resto del primer equipo ante los hinchas cremas, en la previa del cotejo amistoso donde Universitario enfrentará a su par de la Universidad de Chile, donde se han asegurado 50 mil espectadores.