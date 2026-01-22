Roma le ganó al Stuttgart 2-0 y mantiene chances de clasificar a octavos de Europa League

Roma sigue con chances de meterse directamente a octavos de final de la Europa League. Hoy venció por 2-0 a Stuttgart de Alemania para mantenerse en zona de clasificación. En la siguiente jornada, los romanos visitarán a Panathinaikos. Por otra parte, Stuttgart recibirá a Young Boys. Ambos encuentros serán el próximo jueves 29 a las 3:00 pm.
Los tantos llegaron al final de ambos tiempos. Pisilli apareció por primera vez a los 40’ para darle la ventaja a la ‘Loba’ que trató de controlar el encuentro. El cuadro alemán fue en busca del empate y el partido se hizo abierto. Pisilli a los 93’ completó su doblete para marcar el segundo del local y prácticamente sentenciar el encuentro.
Otros Resultados: Fenerbahce 0 Aston Villa 1; Feyenoord 3 Sturm Graz 0; PAOK 2 Real Betis 0; Plzen 1 Oporto 1; Young Boys 0 Lyon 1; Bolonia 2 Celtic 2; Niza 3 G.A Eagles 1; Salzburgo 3 Basilea 1; Braga 1 Nottingham Forest 0; Rangers 1 Ludogorets 0; Ferencvaros 1 Panathinaikos 1; Celta 2 Lille 1; Friburgo 1 Maccabi Tel Aviv 0.