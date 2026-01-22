Perú Produce Expo Puno 2026 abre sus puertas en Lima

-Expo Puno pone en vitrina el potencial productivo del altiplano

Con un ritual de pago a la Pachamama, danzas tradicionales y una masiva presencia de productores y emprendedores, el Gobierno Regional de Puno inauguró oficialmente Perú Produce Expo Puno 2026 en el Parque de la Exposición de Lima, una feria que hasta el 25 de enero mostrará lo mejor del altiplano en más de 130 stands y en un escenario de alcance nacional.

El acto inaugural fue encabezado por el gobernador regional Richard Hancco Soncco, junto al ministro de la Producción, Sergio González Arce, y la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, además de autoridades nacionales, alcaldes provinciales, empresarios y representantes del sector productivo.

Durante su intervención, Hancco destacó que la feria no solo busca impulsar la comercialización y formalización de los emprendedores, sino también posicionar a Puno como una región estratégica para el desarrollo productivo y la integración regional.

“En esta feria están los mejores productores de café del mundo, que son puneños. Tenemos carne, quesos, lácteos, trucha, artesanías y proyectos productivos que hoy sostienen la economía regional”, señaló.

En ese contexto, el gobernador aprovechó la vitrina nacional del evento para anunciar una ambiciosa cartera de proyectos de infraestructura, entre ellos el proyecto de un tren internacional que conectaría Puno con Bolivia y Brasil, con el objetivo de fortalecer el comercio regional y abrir una salida estratégica hacia el Atlántico. Precisó que ya existe un expediente técnico del proyecto Puerto Seco de Juliaca, así como empresas interesadas en su ejecución.

Asimismo, informó que su gestión viene destrabando obras hospitalarias consideradas prioritarias, como las de Yunguyo, con el fin de reducir las brechas históricas en el acceso a los servicios de salud en la región. En ese marco, exhortó al Congreso de la República a priorizar proyectos de ley pendientes que resultan claves para el desarrollo integral de Puno.

La feria reúne a productores de granos andinos y café, diseñadores, artesanos, emprendedores gastronómicos y agrupaciones culturales, consolidándose como una plataforma de promoción económica y cultural.

En su primer día, el público disfrutó de un colorido despliegue de danzas que evocan la Festividad de la Virgen de la Candelaria, así como una pasarela de modas con diseños contemporáneos elaborados en fibra de alpaca, que puso en valor el talento de las tejedoras puneñas.

Desde el Ejecutivo, el ministro de la Producción destacó la articulación interinstitucional que hizo posible el evento, mientras que la ministra de Economía subrayó el enorme potencial productivo, comercial, cultural y turístico de Puno, calificándola como una de las regiones más importantes del país.

Perú Produce Expo Puno 2026 se desarrollará hasta el 25 de enero, con el objetivo de dinamizar la economía regional, fortalecer a los emprendedores y reafirmar la identidad del altiplano en la capital de la República.