Partido entre Alianza Lima e Inter Miami cambió de horario: Será el sábado 24 a las 5:00 p.m. en Matute

La presentación de Alianza Lima cambió de hora. Debido a criterios técnicos de seguridad y logística, los organizadores del partido entre Alianza Lima e Inter Miami modificaron la hora del amistoso en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute.

Inicialmente el compromiso que estaba previsto para las 7:00 p.m, pero se informó que ahora el amistoso será a partir de las 5:00 p.m. y se explicó que el «objetivo es garantizar una experiencia segura, ordenada y de primer nivel para los asistentes».

Asimismo, se expresó: «Agradecemos profundamente la comprensión del público por las molestias que esto pueda causar y reafirmamos nuestro compromiso de ofrecer un evento de talla mundial».