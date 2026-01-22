Pamela López participa en reality ‘La dupla perfecta’ junto a su hija Briana

Trujillana afirma que llega para ganar en concurso de talentos en ‘Mande quien mande’

La influencer Pamela López y su hija Briana sorprendieron al mostrar su talento en el reality ‘La dupla perfecta’, que presentó el programa ‘Mande quien mande’ y enfatizaron que han llegado para ser ganadoras.

«No hemos dormido por los nervios del primer programa y la presentación, y aceptamos porque queremos aprovechar las oportunidades que se nos presentan. Llego a este reality a darlo todo y para ser las ganadoras», señaló Pamela López.

Además, aclaró que no existe ningún incoveniente para que su hija Briana participe junto a ella en dicho reality.

«No hay problema con que mi hija participe, le consulté a quien le corresponde y todo bien. Esto es solo un concurso y nos vamos a preparar para ser las ganadoras. Fecha a fecha daremos todo y avanzaremos hasta donde Dios lo permita. Y si en algún momento necesitamos de Paul Michael, pues seguro que nos apoyará», agregó la trujillana.

FARÁNDULA PARTICIPA EN ‘LA DUPLA PERFECTA’

El reality ‘La dupla perfecta’ es una concurso de talentos donde participan padres con sus hijos, y junto a Pamela López con su hija Briana, se han sumado otras figuras como Allison Pastor y su hijo Lucas; Pedro Loli con su engreido Alessio; Florcita Polo y su pequeño Estefano Villanueva.

Además, también participan Katy Prado con su hija Cayetana; Danuska Zapata y su hijo Gabriel; y la influencer Francis Herrera con la pequeña Astrid Chinchay.