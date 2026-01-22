Minedu registra más de 220 000 solicitudes de vacante y garantiza cobertura para todos los estudiantes

Asignación de vacantes no dependerá del orden del registro en la plataforma de Matrícula Digital

El Ministerio de Educación (Minedu) informó que, hasta el mediodía de hoy, más de 220 000 estudiantes ya se han registrado para acceder a una vacante en las instituciones educativas públicas del país, en un proceso dirigido únicamente a estudiantes de primer ingreso, a quienes se trasladan de una institución a otra o retoman estudios luego de una interrupción.

Este importante avance refleja la confianza de las familias en el sistema y el esfuerzo que viene realizando el sector para garantizar un proceso ordenado, transparente y oportuno, en el marco del Buen Inicio del Año Escolar 2026.

El ministro de Educación, Jorge Figueroa Guzmán, señaló que desde el Minedu se continúa realizando el monitoreo permanente del sistema, en articulación con las direcciones regionales de Educación (DRE) y las unidades de gestión educativa local (UGEL), con el fin de asegurar que el proceso de matrícula se desarrolle con normalidad en las regiones focalizadas.

Asimismo, recordó que los padres de familia tienen plazo hasta el 28 de enero para registrar la solicitud de vacante. “Ningún niño va a quedar sin matrícula. El sistema educativo cuenta con capacidad instalada suficiente para atender toda la demanda”, afirmó.

El Minedu indicó que las vacantes no se asignan por orden de ingreso, fecha ni hora de registro en la plataforma digital, y reiteró la importancia de que las familias se informen únicamente por los canales oficiales, con el fin de evitar la desinformación o posibles trámites irregulares.

En cuanto a la asignación de vacantes, se aplican tres criterios: prioridad a estudiantes con necesidades educativas especiales (hasta dos por aula); a quienes tengan hermanos en la misma institución; y otros definidos por cada institución educativa, como la cercanía al domicilio.

Una vez asignada la vacante y aceptada por el padre de familia, el registro se formaliza en el Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE), con lo cual concluye el proceso.

El Minedu reiteró que la matrícula en las instituciones educativas públicas es completamente gratuita y exhortó a las familias a reportar cualquier intento de cobro o irregularidad ante su UGEL correspondiente.

Los estudiantes que continúan en la misma institución educativa no deben realizar este registro, pues su matrícula es automática y coordinada directamente con cada colegio.