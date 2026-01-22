Midis fortalecerá capacidades de más de 108 mil pobladores con los Tambos Productivos

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), a través del programa PAIS, impulsará la iniciativa Tambos Productivos para llevar oportunidades a las zonas más alejadas del país. Gracias a esta acción, más de 108 mil agricultores, ganaderos y artesanos recibirán capacitación para mejorar su trabajo diario y generar mayores ingresos para el bienestar de sus familias.

Esta iniciativa se desarrollará en coordinación con entidades del sector agrícola, empresas privadas y gobiernos locales, y beneficiará a pobladores de centros poblados y comunidades nativas en 22 regiones del país. A través de estas acciones, los participantes fortalecerán sus conocimientos sobre cultivo y crianza de animales, y recibirán orientación para poner en marcha pequeños emprendimientos con los recursos que ya tienen, mejorando así su calidad de vida.

El director ejecutivo del programa PAIS, general brigadier Carlos Yañez Lazo, destacó la importancia de los Tambos como espacios de apoyo para las familias rurales. “Este año brindaremos más de 200 mil atenciones que permitirán a los pobladores avanzar hacia mejores oportunidades. Los Tambos están a su disposición para aprender, mejorar su trabajo diario y recibir acompañamiento en su camino al progreso”, señaló.

Como parte de las capacitaciones, se realizarán talleres para la instalación de huertos familiares y espacios protegidos para el cultivo, donde los agricultores aprenderán a producir alimentos como papa, olluco, café, palta y diversas hortalizas. Estas actividades se desarrollarán en los propios Tambos o en los terrenos de los productores.

Asimismo, quienes se dedican a la ganadería y a la crianza de cuyes, gallinas y otros animales menores recibirán orientación sobre su adecuada alimentación y manejo. También aprenderán a organizar la venta de productos como quesos, yogures, huevos y carne, lo que les permitirá acceder a mercados locales y generar mayores ingresos.

De manera complementaria, se impulsarán cursos de cocina, repostería, peluquería y confección de prendas, actividades que fortalecerán la autonomía económica de las familias en zonas de difícil acceso.