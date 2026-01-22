Más de 30 mil estudiantes de colegios y CETPRO acceden a internet gratuito

Más de 30 mil estudiantes de colegios y CETPRO acceden a internet...

Buen Inicio del Año Escolar 2026

 Estrategia Abraza tu Cole amplía la conectividad en más de 100 instituciones educativas públicas de Lima y regiones

Más de 30 000 estudiantes de 100 colegios públicos de Lima y Centros de Educación Técnico-Productiva (CETPRO) ubicados en diversas regiones del país cuentan hoy con internet gratuito y de alta velocidad como parte de la estrategia Abraza tu Cole, que impulsa el Ministerio de Educación (Minedu) para reducir la brecha digital y fortalecer los aprendizajes.

En el caso de los CETPRO, la conectividad beneficia a estudiantes de Tumbes, Lambayeque, Cajamarca, Áncash, La Libertad, Junín, Ayacucho, Ica, Arequipa, San Martín y Ucayali, a la par que fortalece la formación técnica y productiva mediante el acceso a contenidos educativos digitales y herramientas tecnológicas.

En estas instituciones educativas públicas, la conectividad permite mejorar los procesos de enseñanza, fortalecer las competencias tecnológicas de estudiantes y docentes y ampliar las oportunidades de aprendizaje, especialmente en contextos con mayores brechas de acceso.

El proceso se desarrolla en alianza con la empresa de telecomunicaciones WOW Perú, a través del proyecto Colegios WOW, que brinda internet gratuito y de por vida a colegios ubicados en zonas vulnerables, como una iniciativa de responsabilidad social orientada a ampliar las oportunidades educativas.

El ministro de Educación, Jorge Figueroa, afirmó que la conectividad es clave para garantizar igualdad de oportunidades. “Con estas alianzas estratégicas, aseguramos que miles de estudiantes de colegios y CETPRO cuenten con herramientas digitales para su desarrollo educativo y técnico”, señaló.

Este trabajo es parte de las acciones del Buen Inicio del Año Escolar 2026, orientadas a garantizar que las instituciones educativas cuenten, desde el primer día de clases, con condiciones adecuadas de conectividad que fortalezcan los aprendizajes y el uso efectivo de herramientas digitales.

El sector Educación reafirmó su compromiso de continuar ampliando la cobertura de esta estrategia para llegar a más instituciones educativas y beneficiar a un mayor número de estudiantes con acceso a tecnología y conectividad de calidad.