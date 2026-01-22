Mariana Ramírez del Villar: «Laura Huarcayo es una figura importante de la televisión»

Mariana Ramírez del Villar: «Laura Huarcayo es una figura importante de la...

Directora de contenidos de Pro Tv contó que la dupla con La Carlota conquista al público

Mariana Ramírez del Villar, directora de contenido de ProTv, afirmó que está contenta con el regreso de Laura Huarcayo a las pantallas en el programa ‘Mande quien mande’; pues es una figura muy querida por el público y reclamaban su regreso.

«El público quiere mucho a Laura, es una figura importante de la televisión. En Lima Limón se retiró con una buena sintonía, y el reencuentro con ‘La Carlota’ ha sido muy bueno, se nota la amistad, la química, que va más allá de las pantallas», indicó Mariana Ramírez del Villar.

ALISTA PROGRAMA PARA LOS SÁBADOS

Laura Huarcayo salió de la congeladora y fue presentada como conductora de ‘Mande quien mande’

Estará junto a La Carlota y Erick Elera al frente del renovado magacín de América Televisión

Tras nueve años de ausencia, Laura Huarcayo se sumó a la conducción del magacín ‘Mande quien mande’ y fue presentada saliendo de una congeladora para reencontrarse con el público peruano. Ella estará al frente del programa junto a ‘La Carlota’ y Erick Elera.

«Quiero agradecer esta oportunidad que me da la vida para volver a la televisión después de nueve años. A veces, como madres dejamos lo más bonito de nuestro trabajo por la familia; pero ahora estoy aquí para llevar mucho entretenimiento a todo el público», comentó Laura Huarcayo.

Carlos Vílchez, La Carlota, le dio la bienvenida a Laura Huarcayo al abrir una congeladora y pueda volver a las pantallas.

«Estoy abriendo la congeladora y aquí está mi Laurita, ya es hora de que te pongas caliente. Nos volvemos a encontrar después de nueve años, la última vez estuvimos juntos en ‘Bienvenida la tarde’ y ahora vamos a contar una nueva historia. Además, queremos dedicar este primer programa a Diego Quijano, quien nos está dando la patadita de la suerte», dijo la Carlota, quien le dio un afectuoso abrazo a su compañera.

Por otro lado, Laura Huarcayo reveló que se encuentra soltera desde hace unos años, pero lleva una vida muy tranquila.

«Estoy soltera desde hace unos años, ya perdí la cuenta desde hace cuánto; pero estoy bien, muy tranquila», dijo Laura, quien es madre de dos hijos.