Magdalena: Adolfo Quispichuco, candidato de SP, propone implementar sistema antisoborno ISO 37001

Magdalena del Mar es uno de los distritos limeños que más ha registrado nuevas edificaciones en las últimas dos décadas. Si bien es parte de la modernización de la ciudad, ha generado problemas aún no resueltos que han complicado la calidad de vida de sus vecinos.

Uno de ellos es el tránsito, especialmente en horas punta, donde todo se vuelve insoportable. Así lo entiende el candidato por Somos Perú, Adolfo Quispichuco, abogado, especialista en gestión pública y uno de favoritos en los sondeos de preferencia electoral.

En Magdalena del Mar se requiere continuar con lo bueno, pero también es urgente priorizar la solución de problemas pendientes como la gestión del tránsito, planificación de las obras y la seguridad, especialmente robos al paso.

También es importante establecer herramientas de control como el ISO 37001 o sistema antisoborno, para garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos, afirma Adolfo Quispichuco.

También fomentar el deporte, generar más espacios públicos, modernizar la gestión municipal, optimizar el orden y la limpieza del distrito.

Adolfo Quispichuco es gerente público asignado por Servir al sector educación y con reconocida vocación de servicio al servicio de sus vecinos.