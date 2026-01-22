Madre de Dios: ex gobernador regional fue condenado a pena efectiva por corrupción

El ex gobernador Luis Hidalgo Okimura, fue condenado a cuatro años y diez meses de pena privativa de la libertad efectiva, por haber pagado 20 mil soles al consejero regional Dany Celi para que vote a su favor en un pedido de viaje al exterior.

La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Madre de Dios logró que se condene a Luis Hidalgo Okimura, exgobernador regional de Madre de Dios (2019-2023), por el delito de cohecho activo genérico.

Además, los cuatro exfuncionarios deberán pagar una reparación civil de S/ 20 000 a favor del Estado.

El ex gobernador Luis Hidalgo Okimura fue sentenciado a cuatro años y diez meses de pena privativa de la libertad efectiva por haber pagado 20 000 soles al consejero regional Dany Celi para que vote a su favor en la aprobación de un viaje a la República Popular China, entre otros pedidos, según quedó acreditado en la investigación a cargo del fiscal provincial Dionisio Quicaño Quispe.

El pago ilegal se hizo a través de las funcionarias Viviana Mariño e Ita Mejía, quienes fueron condenadas en calidad de cómplices primarias por el delito de cohecho activo genérico, a una pena de cinco años de prisión efectiva. En tanto, Dany Celi también fue condenado a cinco años de prisión efectiva, en calidad de autor del delito de cohecho pasivo propio.

Durante el proceso judicial, Luis Hidalgo tenía vigente un impedimento de salida del país; sin embargo, al haber desobedecido dicho mandato judicial, se iniciará el trámite correspondiente de extradición para el cumplimiento de la sentencia en territorio peruano.