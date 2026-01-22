Lanzó “Qué culpa tiene ella?” adelanto de su nuevo álbum! (VIDEO)

Sin Bandera presentó ¿Qué culpa tiene ella?, un single que confirma el regreso del dúo luego de un período sin temas inéditos. La canción se sitúa como la primera muestra de “Escenas”, el álbum que nacerá en febrero y con el que el dúo retoma su narrativa romántica, introspectiva y emocional.

Fieles a su estilo, Noel Schajris y Leonel García apuestan por una letra cargada de sentimiento, donde se exploran los conflictos internos de una relación marcada por la culpa emocional. El tema aborda la historia de alguien que, pese a estar con una persona que le ha dado todo, no logra desprenderse de un amor del pasado, generando una tensión emocional constante.

La canción ha despertado interés entre los seguidores del pop latino, quienes han identificado en este lanzamiento una continuidad en la esencia que ha caracterizado a Sin Bandera a lo largo de su carrera: letras honestas, melodías sobrias y emociones universales.

El estreno de ¿Qué culpa tiene ella? no solo representa un regreso discográfico, sino también el inicio de una nueva etapa para el dúo. Junto con el lanzamiento del sencillo, Sin Bandera anunció oficialmente el “Escenas Tour”, gira que incluye a Lima, Perú con un concierto pactado para el 28 de Marzo en Multiespacio Costa 21.

Durante la gira, el grupo combinará sus canciones clásicas con los nuevos temas que harán parte del álbum “Escenas”, ofreciendo un recorrido por su historia musical y por esta nueva propuesta creativa.

Los últimos tickets para ver al mejor dúo balada de todos los tiempos pueden ser adquiridos en la plataforma digital y módulos físicos de Teleticket desde s/.199 Tribuna, s/.299 Vip, s/.399 Platinum hasta s/.480 Zona 25 años.

