Kartista peruano Mariano López de la escudería inglesa Fusion Motorsport entrenó hoy en el Circuito de la Conca-Italia

El kartista peruano Mariano López, piloto de Karting de la Escudería Inglesa Fusion Motorsport, entrenó hoy jueves con Andrea Kimi Antonelli, Piloto de la Fórmula Uno en el Circuito de La Conca, famoso y prestigioso kartódromo, ubicado en Muro Leccese, Apulia-Italia.

Mariano de 14 años es el único peruano que representa a nuestro país en los campeonatos más importantes del Kartismo Mundial, como son el Campeonato Europeo y Mundial del FIA. Marianito se prepara para enfrentar a los mejores pilotos del mundo este año en Europa.

El objetivo de nuestro compatriota es entrenarse mucho, para quedar expedito y llegar en buenas condiciones a los diversos torneos en este calendario 2026 en las que intervendrá, buscando mejorar lo hecho el año pasado, donde tuvo una buena participación y quiere seguir escalando, fogueándose con los mejores pilotos del mundo.

Donde ayer se entrenó Mariano López, como es el Circuito de la Conca, ha sido sede de campeonatos mundiales y europeos de karting, formando a futuros talentos de la Fórmula 1 como Michael Schumacher y Max Verstappen. Es un ícono del karting mundial por su trazado exigente con curvas rápidas y técnicas, y sus modernas instalaciones.