Grave denuncia: Acusan a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco de abuso sexual a jóven argentina

Una denuncia de extrema gravedad sacudió al fútbol sudamericano en las últimas horas. Tres jugadores del club peruano Alianza Lima fueron denunciados por abuso sexual por una joven argentina de 22 años, en un hecho que, según consta en la presentación judicial, habría ocurrido en Montevideo. Entre los acusados se encuentra Carlos Zambrano, ex futbolista de Boca y uno de los nombres más conocidos del grupo.

La información fue revelada en el noticiero Otra Mañana, que conduce Antonio Laje por A24, y da cuenta de una causa que ya está en manos de la Justicia argentina. Además de Zambrano, los otros dos jugadores denunciados son Miguel Trauco y Sergio Peña Flores, ambos integrantes habituales de la Selección de Perú y actuales futbolistas de Alianza Lima.

De acuerdo con el relato presentado en la causa, el episodio denunciado habría tenido lugar en un hotel de Montevideo, más precisamente en el Hyatt Centric. La joven argentina habría conocido previamente a Carlos Zambrano y, tras una cena, fue invitada al lugar donde se alojaba el plantel de Alianza Lima, acompañada por una amiga.

Siempre según la denuncia, en ese contexto habrían aparecido los otros dos futbolistas y se habría producido un abuso sexual con acceso carnal. La joven, en estado de shock y atravesada por el miedo, decidió no realizar la denuncia en Uruguay y regresó de inmediato a la Argentina.

La presentación judicial fue realizada en las últimas horas ante el Juzgado Criminal y Correccional a cargo del juez Rabione. Según se informó, la denunciante explicó que el temor, la confusión y el hecho de encontrarse en otro país influyeron en su decisión de no denunciar en Montevideo.

Una vez en la Argentina, la joven fue atendida primero en un hospital de San Isidro y luego en el Hospital Muñiz, donde se le practicaron estudios médicos. Además, aportó la ropa que utilizó la noche del hecho para que sea sometida a pericias, con el objetivo de obtener pruebas que respalden su relato, incluyendo análisis de ADN.

El nombre que genera mayor impacto es el de Carlos Zambrano, defensor peruano con pasado reciente en el fútbol argentino. Zambrano jugó en Boca entre 2020 y 2022 y también desarrolló una extensa carrera en Europa, lo que lo convirtió en una figura reconocida en la región.

Miguel Trauco, por su parte, tuvo pasos por Flamengo y el fútbol francés, mientras que Sergio Peña Flores ha sido parte de la selección peruana durante la última década. Los tres futbolistas se encontraban en Uruguay en el marco de la pretemporada y de la Serie Río de la Plata.

La Justicia argentina ya inició la investigación y, de avanzar el expediente, deberá comunicar formalmente la imputación a la Justicia uruguaya, dado que los hechos denunciados habrían ocurrido en Montevideo. Esto podría implicar exhortos internacionales y pedidos de colaboración judicial entre ambos países.

El caso guarda similitudes con otros antecedentes recientes en el fútbol argentino que generaron un fuerte impacto público. Por el momento, se trata de una denuncia en etapa inicial, y será la Justicia la encargada de determinar responsabilidades a partir de las pruebas recolectadas.

Mientras tanto, el foco está puesto en la gravedad de la acusación y en la conmoción que genera que uno de los denunciados sea un ex jugador de Boca, un dato que vuelve a poner al fútbol en el centro de una investigación judicial sensible y de alto impacto público.

Conocida esta información desde Argentina, el plantel de Alianza Lima que se aprestaba a iniciar los entrenamientos en el estadio Alejandro Villanueva de Matute, recibieron la orden de parar el mismo, mientras la parte dirigencial del club con el entrenador argentino Pablo Guede se reunieron de emergencia para analizar el tema. Pasada una hora el entrenamiento se reanudó, sin los jugadores involucrados.

Y es que se les comuncó a los tres jugadores (Zambrano, Trauco y Peña) que quedaron separados indefinidamente del plantel y no participarán de la «Noche Blanquiazul» de este sábado 24 donde se medirán al Inter Miami de Lionel Messi.