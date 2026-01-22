Gonzalo Bueno clasificó a los cuartos de final del Itajai 2 Challenger de Brasil

Avanza a paso firme. El tenista peruano Gonzalo Bueno derrotó por 2 sets a 1 al argentino Guido Iván Justo en el marco del Itajaí 2 Challenger, torneo que se disputa en Brasil, y logró clasificarse a la siguiente ronda del certamen, vale decir a los cuartos de final, del mencionado evento.

La raqueta nacional se impuso con parciales de 6-3, 6-0 y 6-2, en un encuentro que tuvo una duración de dos horas y un minuto efectivo de juego, mostrando solidez desde el fondo de la cancha y gran efectividad en los momentos clave del partido.

Con este resultado, Bueno, ubicado actualmente en el puesto 215 del ranking ATP, logró recuperarse tras su reciente eliminación ante el francés Pierre-Hugues Herbert en el Australian Open, retomando confianza en el circuito Challenger.

En la próxima instancia, el peruano enfrentará al ganador del duelo entre el argentino Álex Barrena y el rumano Gabi Adrián Boitan, con el objetivo de seguir avanzando y sumar puntos importantes para el ranking.