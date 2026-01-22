George Forsyth: «Qué Jerí se quede o se vaya da lo mismo»

» No me caso con nadie y mi lealtad es con el Perú, afirma candidato presidencial de Somos Perú

El candidato presidencial de Somos Perú, George Forsyth calificó de triste y vergonzoso las revelaciones de las reuniones de madrugada del presidente José Jerí con empresarios extranjeros y responsabilizó al Congreso de esta situación que una vez más genera inestabilidad política al país.

A través de un video difundido en sus redes sociales, Forsyth recordó que José Jerí postuló como congresista y fue el Congreso que lo eligió presidente. “Jerí no ha sido electo con el voto del pueblo”, enfatizó.

“Que (Jerí) se quede o se vaya al país le da lo mismo. No podemos esperar nada bueno de este Congreso. Por eso no tenemos salud, educación y la mafia está en todos lados porque delincuente no persigue delincuente”, criticó.

“Muchos habrán pensado que yo saldría a defender al José Jerí porque es de mi partido, reflexionó, para luego agregar que las bases y los militantes me eligieron porque saben que no tengo rabo de paja y que haré los cambios que se requieran”.

“Yo no me caso con nadie y mi lealtad es con el Perú”, sentenció el candidato de Somos Perú.