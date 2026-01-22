Erick Elera sorprendió como nuevo jale de ‘Mande quien mande’

Actor y cantante fue presentado como conductor, y acompañará a Laura Huarcayo y La Carlota

El actor Erick Elera sorprendió a todos al convertirse en el flamante jale del programa ‘Mande quien mande’, que inició su temporada 2026 y estará al frente del magacín junto a Laura Huarcayo y La Carlota.

«Estoy feliz de formar parte de este programa, pues cada vez que venía me sentía cómodo, hay mucha diversión y entretenimiento familiar. Así que aprovecho esta oportunidad para dar lo mejor de mí y compartir con todo el público», señaló Erick Elera.

Erick Elera se emocionó cuando recibió el saludo de su hijo Lucas, quien mediante un video, elogió a su padre por su destacada participación en la serie ‘Al fondo hay sitio’, su faceta musical y su dedicación para toda la familia.

Recordemos que Erick Elera es figura principal de la serie ‘Al fondo hay sitio’ con el personaje de ‘Joel González’, que durante trece temporadas se ha mantenido como el programa más visto de la televisión nacional.

JUNTO A LAURA HUARCAYO Y LA CARLOTA

La nueva temporada de ‘Mande quien mande’ marcó el regresó de Laura Huarcayo a la televisión, después de 9 años.

«Quiero agradecer esta oportunidad que me da la vida para volver a la televisión después de nueve años. A veces, como madres dejamos lo más bonito de nuestro trabajo por la familia; pero ahora estoy aquí para llevar mucho entretenimiento a todo el público», comentó Laura Huarcayo, quien tuvo un emotivo abrazo con La Carlota.