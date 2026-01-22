Denuncia internacional por violación sacude a Alianza Lima: jugadores podrían ser juzgados en Uruguay

Alejando Arteaga

Club íntimo vive nuevamente momentos turbios, sin razón y que apuntan a un desgobierno que afecta al equipo. Miguel Trauco, Sergio Peña y Carlos Zambrano fueron separados mientras que barristas ingresaron al club sin ningún problema para agredir a otros jugadores.

-Dr. Iván Torres, el delito por el que se le acusa a los tres jugadores de Alianza Lima se cometió en Uruguay, la denuncia se hizo en Argentina y los acusados están en Perú. ¿Puede ir todo el caso a un juzgado en Uruguay?

-La noticia ha difundido que el supuesto ilícito habría sido cometido dentro de las habitaciones del hotel Hayat Center de Montevideo, Uruguay, por lo tanto, los jueces y fiscales de la Argentina no tienen jurisdicción ni competencia para investigar o juzgar un hecho cometido fuera de sus límites, ahora bien, si la supuesta víctima ha interpuesto la denuncia en su país Argentina, entonces Argentina deberá adoptar todas las medidas de protección a la víctima tales como salvaguardar la prueba y someterla a una cadena de custodia, brindar todas las medidas de seguridad a la víctima, entiéndase facilitarle el botón del pánico en casos de emergencias, brindarle medidas de seguridad limitando que los supuestos agresores tomen contacto con ella e inclusive recibiendo alguna declaración de la costilla, sin embargo las autoridades de la República Argentina deberán remitir toda la carpeta fiscal a sus pares fiscales en Montevideo Uruguay, quienes son los competentes para llevar a cabo todas las diligencias de investigación fiscal.

–Los jugadores acusados podrían regresar entonces a Uruguay?

-Los denunciados que son los jugadores tendrán que someterse a las actuaciones de investigación fiscal en Uruguay Montevideo, para lo cual deberán contratar una defensa profesional en dicho país, sus declaraciones a nivel fiscal podrán ser presenciales o virtuales de acuerdo a lo que determine el fiscal del caso, pero tratándose de una denuncia tan grave por lo general la citación exige la declaración presencial de los supuestos agresores sexuales.

–Hay un tiempo límite en la investigación en estos casos?

-Los plazos de investigación son los que establece el Ministerio Público en Uruguay de acuerdo a su legislación procesal penal, pero en todo caso las autoridades en Argentina y Uruguay deberán actuar de manera inmediata con la finalidad de preservar la prueba.

–¿Los jugadores de Alianza Lima pueden alegar que la joven ingresó por su propia voluntad?

– Eso va a depender de la prueba que se actúe en la investigación, alegar la voluntad de la víctima en el sentido de que ingresó a la habitación sin coacción no impide que la supuesta víctima denuncie que en determinado momento estando dentro de la habitación fue ultrajada sexualmente, en la medida que existen casos en los cuales puede haber consentimiento interrumpido.

-De comprobarse que cometieron el delito ¿Qué pena podrían recibir? Y ¿Dónde la cumplirían?

-Una investigación fiscal puede tomar un tiempo prolongado y en estos casos existe mucha prueba de carácter médico legal científica, lo cual dificulta la determinación de responsabilidades, pero en el supuesto que se determine una responsabilidad penal, la pena deberá ser dictada en Uruguay y cumplida en el mismo país.