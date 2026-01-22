CEIC actualiza cifras de seguridad ciudadana durante el último trimestre de 2025

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC), presentó la actualización de sus cifras oficiales de seguridad ciudadana correspondientes al último trimestre de 2025, evidenciando una reducción en delitos como extorsión, homicidios, robo agravado y hurto, en comparación con el tercer trimestre del mismo año.

La información fue revisada durante la sesión informativa del CEIC, instancia técnica encargada de producir las cifras oficiales de los delitos en el país, y que en esta oportunidad fue presidida por el presidente de la república, José Jerí, y contó con la participación de los titulares de los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura; Interior, Vicente Tiburcio; y Salud, Luis Quiroz; así como del jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Gaspar Morán, en una muestra de articulación intersectorial para enfrentar la inseguridad ciudadana con base sólida y validada interinstitucionalmente.

Durante la actividad, el INEI, en su calidad de entidad que preside el CEIC, presentó la tasa oficial de homicidios correspondiente al periodo 2022–2024, elaborada conforme a la metodología aprobada por el CEIC en el año 2021. Asimismo, el INEI presentó la tasa estimada de homicidios del año 2025.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), Walter Martínez Laura, resaltó que información veraz no es solo un recurso técnico, sino un activo estratégico de Seguridad Nacional. “La toma de decisiones en el Estado moderno no admite improvisaciones; requiere evidencia sólida para formular políticas de prevención y control del delito que sean verdaderamente eficaces”, destacó.

Destacó que gracias al trabajo articulado con el INEI, el Ministerio del Interior, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Policía Nacional, el INPE y el PRONACEJ, se reactivó el Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC), lo que marca un hito en la recuperación de la capacidad de análisis estatal para enfrentar a la delincuencia.

El titular del MINJUSDH destacó que los resultados presentados “son alentadores, porque a diferencia de años anteriores, la mayoría de indicadores muestran resultados positivos que nos indican que vamos por el camino correcto”. Añadió que “esta es una guerra y estamos ganando batallas. Y en estas batallas nos acompañan las distintas entidades que conforman, no solo los tres niveles de gobierno, sino también los otros poderes del Estado.

En su intervención, el ministro Martínez resaltó que como parte de este trabajo articulado recientemente se promulgaron dos decretos legislativos potentes: el que tipifica la tenencia ilegal compartida de armas de fuego y la agilización de la autorización de la revisión de equipos informáticos en casos de flagrancia delictiva por sicariato, secuestro y extorsión así como los dispositivos hallados en los operativos inopinados en los penales.