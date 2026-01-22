Ancón: con el Metropolitano playero, más transporte, más oportunidades

Una gran noticia para miles de visitantes que podrán tener un trasporte cómodo y seguro para llegar a las playas de Ancón.

El alcalde Ing. Samuel Daza sostuvo una importante reunión con el presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, y su equipo técnico, donde se presentó la cartera de proyectos de transporte para Lima Norte ante vecinos y autoridades locales.

El presidente de la ATU anunció que, a partir de la próxima semana, el Metropolitano con su servico Playero llegará hasta la playa Las Conchitas, beneficiando a vecinos y visitantes.

Una medida que mejora la conectividad, impulsa el turismo y fortalece la movilidad en nuestro distrito.

Además se anuncio una inversión de 11,400 millones en proyectos de movilidad: Metro, BRT, teleféricos y corredores de buses, que fortalecerán la conectividad de nuestro distrito.

Más conexión, más desarrollo y mejores oportunidades para Ancón.

El balneario recibe entre 50 y 70 mil personas cada fin de semana en temporada de verano y con este servicio podrán movilizarse mas cómodos y seguros.