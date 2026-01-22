Alianza Lima emitió comunicado y confirman separación indefinidamente a Zambrano, Peña y Trauco

Tras los graves sucesos conocidos a tempranas horas desde Argentina con la acusación de una joven de 22 años, de sufrir un abuso sexual de parte de los jugadores Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco en el hotel de concentración en Montevideo-Uruguay, durante la pretemporada que hizo el elenco íntimo, el club Alianza Lima emitió el siguiente comunicado a la opinión pública.

Ante los hechos de público conocimiento difundidos a través de los medios de comunicación en las última horas, el club Alianza Lima informa a sus hinchas y la opinión pública es la siguiente:

UNO:El club ha separado indefinidamente del primer equipo masculino a los futbolistas involucrados, a quienes se le ha dado un procedimiento disciplinario de acuerdo a nuestro reglamento interno.

DOS: Nuestra institución manifiesta su absoluta disposición para colaborar con las autoridades mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

TRES: Alianza Lima reafirma su compromiso absoluto con los valores que la sostienen: el respeto, la disciplina y la integridad.