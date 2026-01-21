Sporting Cristal y Sport Boys igualaron 2-2 en amistoso jugado en el «Alberto Gallardo»

En un partido amistoso de pretemporada disputado en el Estadio Alberto Gallardo, los elencos de Sporting Cristal y Sport Boys empataron 2-2, el cual fue dividido en dos tiempos de 45 minutos, de cara a su participación en el Torneo Apertura de la Liga 1, que empezará el próximo viernes 30 de este mes.

Los rosados sorprendieron a los rimenses en la primera parte y se impuso por 2-0 con anotaciones de Juan David Torres y Percy Liza (ex rimense). En la segunda mitad, el conjunto dirigido por Paulo Autuori logró reaccionar e igualó el marcador con goles del argentino Juan Cruz González e Irven Ávila.

Recordemos que ambos equipos se alistan para sus respectivas presentaciones este domingo. Sporting Cristal enfrentará a Universidad Católica de Ecuador, mientras que el cuadro porteño recibirá a Everton de Chile.