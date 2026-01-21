Sekou Gassama llegó a Lima esta mañana para incorporarse a Universitario

El delantero español-senegalés Sekou Gassama arribó hoy miércoles, en horas de la mañana, a Lima para sellar su vínculo con Universitario de Deportes y ser confirmado como refuerzo para la temporada 2026. La demora del delantero en su incorporación a los trabajos de pretemporada del equipo crema se debió a algunos problemas personas que lidió durante las semanas previas.

Si bien es cierto que la etapa de entrenamientos intensos, están por acabar en Universitario de Deportes, el cuerpo técnico, con el español Javier Rabanal, elaboró un plan de entrenamiento especial para Sekou Gassama y así pueda estar en buenas condiciones física para el inicio del Torneo Apertura, programado para el 30 de este mes.

Depende de cómo vaya en los primeros días de entrenamiento para poder confirmar su presencia en el partido amistoso ante la Universidad de Chile, este sábado 24 de enero, por la “Noche Crema” en el Estadio Monumental de Ate, aunque lo más probable es que no tenga minutos, por lo corto del tiempo.

Gassama, de 30 años, llega a Universitario de Deportes como agente libra tras no renovar contrato con el Club Deportivo Eldense, de la ciudad de Alicante, que milita en la Primera Federación de España, siendo una incógnita como estará física y futbolísticamente, pues tiene varios meses de para.