San Martín: Fiscalía en Derechos Humanos obtiene condena para sujeto que discriminó a un médico

Por primera, en la región de San Martín, el Poder Judicial dictó una sentencia contra un sujeto por el delito de discriminación racial en agravio de un médico del Hospital MINSA II- 2 de Tarapoto.

La Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de San Martín, a cargo del fiscal provincial Miguel Maquera Ticona, logró que se condene a Jesús Gonzales Mariño como autor del delito contra la humanidad, en la modalidad de discriminación racial, tras haber discriminado por su color de piel a un médico del Hospital II-2 de Tarapoto, a quien profirió insultos y comentarios ofensivos.

Jesús Gonzales Mariño, fue condenado a dos años de pena privativa de la libertad, convertida a 104 jornadas de prestación de servicios a la comunidad, y al pago de 1000 soles de reparación civil a favor del agraviado.

Según los hechos probados por la fiscal adjunta provincial Gabriela Goñi Balarezo, el hoy sentenciado acudió al establecimiento de salud, el 4 de agosto de 2025 para atenderse por una intoxicación moderada. Inicialmente, fue atendido por el personal de salud del tópico y por un médico general. Posteriormente, fue evaluado por el médico agraviado.

Gonzales se negó a ser atendido por el especialista, reaccionando de manera violenta y despectiva, lo que evidenció un trato diferenciado hacia la víctima. En tal sentido, tanto la actitud como las palabras de connotación discriminatoria por parte del sentenciado constituyen un menoscabo a la integridad y dignidad humana del agraviado.

Mediante la conclusión anticipada del juicio oral, mecanismo que permitió una respuesta penal oportuna frente a un acto de discriminación racial que no puede ni debe ser normalizado.