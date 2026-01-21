Región Callao: Autoridades educativas toman acciones para garantizar buen inicio del Año Escolar 2026

Con la finalidad de conocer el estado situacional de las instituciones educativas estatales de la Provincia Constitucional y las tareas a desarrollar en el presente año, el gobierno regional del Callao, a través de la gerencia regional de Educación, Cultura y Deporte (GRECYD), realizó la primera reunión de coordinación con la gerencia regional de Infraestructura (GRI), Dirección Regional de Educación del Callao (Drec), Ugel Ventanilla y Cafed para garantizar el éxito y la eficacia de las acciones planificadas en el ámbito educativo para el Buen Inicio del Año Escolar 2026.

La GRECYD, en su calidad de unidad orgánica, tiene como función articular con todas las partes involucradas en el aspecto educativo en la región Callao, por ello convocó a una reunión con los titulares de los organismos mencionados este lunes 19, al mediodía, en el auditorio de la Drec.

Durante la cita, liderada por el gerente regional de Educación, Cultura y Deporte, Abog. Víctor Moreno Otárola, se abordaron los temas de agenda como: el estado situacional de la Infraestructura Educativa, el mantenimiento de los locales escolares, la contratación de docentes, la entrega oportuna de los materiales educativos y el informe de los proyectos de inversión que tiene en cartera la Gerencia.

También se plantearon otros puntos de interés como: la actualización del Proyecto Educativo Regional (PER) Callao al 2036, la actualización del Plan Regional de Infraestructura Educativa al 2029 y la atención de las solicitudes (cerco perimétrico, donación de ventiladores, etc.) de las instituciones educativas del primer puerto.

Estas acciones permitirán asegurar un Buen Inicio del Año Escolar 2026 y el cierre de brechas en Educación. En ese sentido, las entidades presentes asumieron compromisos que quedaron registrados en un acta para ser cumplidos en el más breve plazo.

Cafed se comprometió a iniciar las intervenciones la primera semana de febrero, como parte del programa de modernización, dando prioridad a las II.EE., de acuerdo a la base de datos de la Drec y Ugel Ventanilla.

Drec indicó que ha solicitado al Gore Callao la entrega de furgonetas para el reparto de material educativo, cuya distribución espera culminar a fines de febrero.

Respecto a los proyectos de inversión, GRECYD señaló que tiene varios proyectos de inversión con problemas de saneamiento físico legal que requieren su urgente atención. En virtud a ello, la Drec se comprometió a enviar

la solicitud de presupuesto para trabajar el saneamiento físico legal, respecto a los proyectos priorizados que cuentan con expediente técnico.

Finalmente, los participantes se comprometieron en cumplir los acuerdos suscritos en las fechas establecidas y convinieron en volver a reunirse el miércoles 21 de enero del presente año, en el auditorio de las instalaciones de la Drec, a las 9:00 a.m.