Oficializaron a siete extranjeros que puedan inscribir los clubes para la Liga 1-2026

Se oficializó. Hoy miércoles se dio a conocer el reglamento oficial de la Liga1 2026, en el cual se confirmó que los clubes participantes podrán inscribir hasta siete jugadores extranjeros durante la competición, lo cual ya se había voceado días atrás, con la venia de muchos de los equipos.

Según señala el documento: “Durante la Liga1 Te Apuesto 2026, los clubes podrán inscribir hasta siete jugadores extranjeros en la competición. Se permitirá la sustitución de dos jugadores extranjeros durante el segundo período de inscripción. Para realizar esta sustitución, el club deberá presentar a la Oficina de Pases y Transferencias de la FPF la resolución de contrato por mutuo acuerdo, vencimiento o causa justificada de los futbolistas sustituidos”.

El reglamento también contempla que, en caso de que un jugador se inscriba como extranjero y posteriormente obtenga la nacionalización, seguirá registrado como cupo extranjero en el plantel.

Como se sabe, el libro de pases de la Liga1 2026 cerrará el próximo 15 de marzo. Por ello, para esa fecha, los jugadores extranjeros que se encuentren tramitando su nacionalización deberán contar con la resolución correspondiente para poder ser inscritos como nacionales y no ocupar un cupo foráneo.