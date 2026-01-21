Midis ofrecerá clases de alfabetización gratuitas para adultos mayores en 4 Tambos de la región San Martín desde febrero próximo

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), a través de los gestores del programa social PAIS, ejecutará en febrero próximo un proyecto de alfabetización para adultos mayores en extrema pobreza sin educación primaria, en los cuatro Tambos existentes en la región San Martín. Estos lugares son plataformas donde se brindan servicios básicos del Estado a poblaciones rurales y de difícil acceso.



El dictado de estas clases se efectuará en los centros poblados Nuevo San Martín y Santa Rosa de Mishollo, ambos en el distrito La Pólvora, en la provincia de Tocache. Asimismo, se brindará en los distritos de Pajarillo y Huicungo, en la provincia Mariscal Cáceres. El principal objetivo es que los beneficiados aprendan a leer y/o escribir.

El director ejecutivo de PAIS, Gral. Brig. Carlos Yañez Lazo, explicó que esta jornada de alfabetización se realizará con apoyo de la organización CARE Perú. “Estamos a la espera de que los responsables de los programas Pensión 65 y Juntos remitan la relación de posibles usuarios. Con esa información se realizará una convocatoria”, agregó.



Primero se capacitará a los facilitadores entre 7 a 15 días. Dependiendo de la relación de futuros alumnos, se programarán los horarios. De hallarse beneficiarios con discapacidades móviles o dificultades para trasladarse, el personal a cargo se trasladará a las mismas zonas de influencia.



Los adultos mayores que empiecen a estudiar recibirán más adelante certificados del Ministerio de Educación. Cada gestor en cada Tambo evaluará la mejor manera de trabajar con su población para que practiquen su caligrafía y ortografía.