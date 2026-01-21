Midis impulsa más de 54 mil emprendimientos liderados por usuarios de Pensión 65 en todo el país

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) impulsa en todo el país más de 54 mil emprendimientos desarrollados por personas adultas mayores usuarias del programa Pensión 65, quienes, mediante su trabajo, creatividad y conocimientos, generan ingresos propios que contribuyen a mejorar su calidad de vida y fortalecen su autonomía económica.

Las regiones con mayor número de emprendedores son Cusco (10 934), Puno (4403), Ayacucho (4308), Huancavelica (3863), Áncash (3650), Apurímac (3193), Junín (3103) y La Libertad (2697), evidenciando el rol activo que cumplen los adultos mayores en el desarrollo productivo de sus comunidades.

Como parte de esta estrategia, Pensión 65 ha promovido más de 1800 ferias y mercados itinerantes a nivel nacional, espacios donde 23 725 usuarios han logrado comercializar sus productos y ofrecer servicios, dinamizando la economía local y revalorando los saberes productivos de la población adulta mayor.

Asimismo, los usuarios reciben capacitaciones y asistencia técnica, en coordinación con los gobiernos locales, y participan en ferias de saberes productivos, fortaleciendo sus capacidades, su autoestima y su participación social a través del emprendimiento.

De manera complementaria, el Midis despliega equipos técnicos para identificar y fortalecer nuevas iniciativas productivas de los usuarios en todo el país, incorporando emprendimientos como artesanías, tejidos, panes, platos típicos, productos medicinales y trabajos en cuero, que reflejan el esfuerzo, la experiencia y el aporte de los adultos mayores al desarrollo del país.