Más de 100 equipos participan en campeonato de fútbol en Pachacámac

El campeonato de fútbol más esperado de Lima Sur arrancó está semana en el distrito de Pachacámac, la Copa Verano Ychsma 2026 dio inicio con la participación de más de 100 equipos de Villa el Salvador, Cieneguilla, La Molina, Villa María del Triunfo, Lurín, Santa Anita, Pachacámac, entre otros.

Este evento es organizado por la Municipalidad de Pachacámac, bajo la gestión de su alcalde Enrique Cabrera Sulca, siendo doce las categorías participantes, desde los 6 años hasta los 18 años, libres, master, senior y femenino, encuentros que se juegan en el Coliseo Cerrad Paul Poblet Lind. Es importante destacar que los partidos se realizan de lunes a viernes desde las 6:30 p.m. con asistencia de público.

“Para nosotros es importante brindar espacios de sano esparcimiento a nuestros vecinos, siendo la Copa Ychsma un evento deportivo tradicional de nuestro distrito, que une a todas las generaciones, permitiendo también a las familias confraternizar, alentar e incentivas la práctica del deporte, alejando a nuestros niños y jóvenes de las calles”, manifestó el alcalde Enrique Cabrera.

Es importante destacar que el campeonato los equipos juegan todos contra todos durante tres meses, de acuerdo a sus categorías, obteniendo los ganadores premios en efectivo, así como trofeos, medallas e implementos deportivos. “Desde la Municipalidad continuamos promoviendo el deporte como pilar de integración, valores y bienestar para nuestra comunidad”, aseveró Enrique Cabrera, alcalde de Pachacámac.