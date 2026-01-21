Marketing: Una carrera con proyección en el mundo digital.

Con el auge del comercio electrónico y las redes sociales, el Marketing se consolida como una opción con alta proyección para los jóvenes que terminan el colegio, al combinar creatividad, análisis y estrategia en un mercado cada vez más digital.

Al terminar el colegio se abre una nueva etapa, la cual está llena de decisiones importantes, y una de las más relevantes es elegir qué carrera estudiar. En un mundo donde las marcas compiten por captar la atención del público y las plataformas digitales marcan el ritmo del consumo, el Marketing se ha convertido en una opción cada vez más valorada por los jóvenes, ya que ellos buscan una formación actual, dinámica y con posibilidades de crecimiento profesional.

En los últimos años, el avance del comercio electrónico, el auge de las redes sociales y los cambios en la forma en que las personas compran e interactúan con las marcas ha impulsado la demanda de profesionales capaces de entender al consumidor, de analizar tendencias y que construyan estrategias efectivas. Es así que, optar por la carrera de Marketing se presenta como una alternativa con gran proyección, ya que se combina creatividad, análisis y visión estratégica para responder a las exigencias del mercado.

Una carrera alineada al mercado actual

A diferencia de lo que muchos imaginan, el marketing no se limita a hacer publicidad. Es una disciplina que estudia el comportamiento del público, identifica las oportunidades y diseña propuestas de valor que conectan los productos y servicios con determinado público. Desde posicionamiento de una marca hasta la planificación de campañas, realiza desarrollo de contenidos y analiza las experiencias que generan conexión con los consumidores.

Formación y habilidades clave

Cuando se estudia Marketing se adquiere herramientas que hoy son fundamentales para desenvolverse en el entorno empresarial. A lo largo de la carrera, los estudiantes aprenden a interpretar datos, investigar mercados, planificar estrategias, desarrollar identidad de marca s en diversos canales digitales, los cuales influyen en las decisiones de compra.

Cada interacción cuenta —desde un anuncio hasta una publicación en redes sociales—; por lo que la formación en marketing nos ayuda a comprender qué funciona, por qué funciona y cómo convertir una idea en una estrategia con resultados.

Perfil del estudiante y oportunidades

Esta carrera suele conectar con jóvenes curiosos, creativos y observadores. Ellos están interesados en entender cómo se comportan las personas y cómo se construyen las tendencias. Otra muy buena opción es para quienes disfrutan en comunicar ideas, proponer soluciones y participar en proyectos donde la innovación es muy importante.

Además, el Marketing resulta especialmente útil para quienes sueñan con emprender, ya que brinda recursos para construir una marca desde cero, posicionarla y conectar con el público.

De otra forma, ofrece un campo laboral amplio y diverso. Un egresado puede desarrollarse en áreas como marketing digital, branding, gestión de contenidos, redes sociales, investigación de mercados, planificación publicitaria, e-commerce y experiencia del cliente.Las oportunidades se encuentran en distintos sectores, agencias creativas, startups, consultoras o proyectos independientes. Así, esta carrera se convierte en una opción versátil y con múltiples caminos de especialización.

A su vez, en un mercado en donde los jóvenes buscan formación con resultados concretos, la empleabilidad y las condiciones laborales son factores clave al momento de decidir. En promedio, los egresados de carreras CT de ISIL registran un 79% de empleabilidad y un sueldo promedio de S/ 2,337, indicadores que reflejan una conexión con el mercado laboral y la posibilidad de acceder a oportunidades desde los primeros años de experiencia profesional.

Al elegir un centro de estudios, es importante considerar una formación que combine teoría y práctica, y que esté alineada con lo que hoy demanda el mercado. Por ello, para quienes se preguntan dónde estudiar marketing, resulta clave optar por una propuesta académica que integre competencias digitales y una mirada estratégica del negocio.