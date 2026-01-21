SMP: hijo que asesinó a su madre fue trasladado a la carceleta del INPE

SMP: hijo que asesinó a su madre fue trasladado a la carceleta...

Wilder Orlando Mendoza Marín, quien asesinó a cuchillazos a su madre Ethel Karina Marín Bueno en el interior de su vivienda del distrito de San Martín de Porres, fue trasladado a la carceleta del INPE ubicado en Ancón II, por disposición del Poder Judicial.

El Ministerio Púbico de Lima Norte logró que se dicte nueve meses de prisión preventiva para Wilder Mendoza Marín (20), para continuar siendo investigado por el delito de parricidio (con agravante de ensañamiento), en agravio de su madre de 49 años.

El requerimiento fue sustentado por la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Condevilla del Segundo Despacho, que acreditó el cumplimiento de los presupuestos conforme a ley, a fin de que se dicte la medida restrictiva contra Mendoza, mientras continúan las diligencias de investigación.

Las investigaciones indican que Wilder Orlando Mendoza Marín sostuvo una fuerte discusión con su madre Ethel Karina Marín Bueno la tarde del 16 de enero de 2026 en un inmueble ubicado en la avenida Lima N.° 3810, quinto piso del distrito de San Martín de Porres. Luego el imputado agarró un cuchillo y la apuñaló varias veces hasta matarla.

Tras el crimen fugó llevándose el arma blanca y lo dejó en la casa de su abuela y regresó a cambiarse de ropa donde fue detenido por la Policía.