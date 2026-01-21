Golpe de calor en mascotas: Vecinos de Lince aprenden a identificar y prevenir esta emergencia

• La exposición a altas temperaturas, la falta de ventilación, el ejercicio intenso bajo el sol y la deshidratación pueden ocasionar un cuadro de golpe de calor en nuestras mascotas.

La Municipalidad de Lince realiza charlas preventivas dirigidas a los vecinos con el fin de evitar cuadros de golpe de calor en sus mascotas. Se recordó a la comunidad que factores como el encierro en vehículos, la falta de sombra y el ejercicio en horas punta son los principales detonantes de esta condición, la cual puede causar desde convulsiones hasta la muerte.

La Dra. Alejandra Castillo, especialista del Consultorio Veterinario Municipal de Lince, indicó que se debe prestar atención a signos de alarma como jadeo intenso, encías rojas o tambaleo. «Si se presentan estos síntomas, se debe actuar de inmediato: refrescar a la mascota con agua fresca y trasladarla de urgencia al veterinario», detalló la especialista.

Asimismo, afirmó que la actual gestión edil trabaja intensamente no solo en la atención médica, sino en educar al vecino sobre la importancia vital de la hidratación constante. También advirtió sobre el error de rapar a las mascotas, ya que el pelaje es un aislante térmico y protector solar natural. Cortarlo al ras expone la piel a quemaduras por rayos UV y anula su termorregulación, aumentando drásticamente el riesgo de sufrir un golpe de calor.

En lo que va del año, el Consultorio Veterinario Municipal de Lince ha brindado atenciones por casos de dermatitis, otitis, control de ectoparásitos (pulgas y garrapatas) e intoxicaciones alimentarias, entre otros. A su vez, en el 2025 se realizó un total de 3,000 atenciones y para este 2026 se proyecta brindar más de 4,000 consultas en beneficio de las mascotas linceñas.

La actual gestión edil refuerza la atención integral mediante campañas de vacunación, desparasitación y servicios básicos de higiene. Además, se promueve la tenencia responsable a través del Registro Municipal Canino y Felino; este carnet de empadronamiento permite identificar a la mascota y acceder a beneficios exclusivos, como consultas médicas y clases de adiestramiento gratuitas en el Parque Ramón Castilla.