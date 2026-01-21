Empresa china abusiva: habría estafado a sus exsocios por más de 43 millones de soles

La compañía española Vegal MEQ, con amplia trayectoria en el sector sanitario, acusa a su exsocia de ejecutar prácticas ilegales y de cobros millonarios bajo un consorcio que ya no existe

Nuevamente una empresa china en ojo de la tormenta. Una grave denuncia penal pone bajo la lupa las operaciones de la empresa china SUMEC en el Perú. La compañía española Vegal MEQ, con amplia trayectoria en el sector sanitario, acusa a su exsocia de ejecutar prácticas ilegales que incluyen el hurto agravado de información y el cobro de más de 43 millones de soles bajo un consorcio que ya no existe.

Según un reportaje de Contra Corriente de Willax, la alianza comercial inició en 2021 para equipar cuatro hospitales en Ayacucho (Coracora, Cangallo, San Miguel y San Francisco). Según los denunciantes, SUMEC ingresó al mercado local sin contar con equipamiento médico, personal técnico ni oficinas propias, aprovechando la infraestructura de la firma europea para establecerse en el país.

Saqueo captado en video

La relación profesional entre ambas empresas, unidas en el consorcio Sicsameq001, finalizó jurídicamente el 23 de julio de 2023. Sin embargo, Vegal MEQ sostiene que la firma asiática ha continuado operando y adjudicándose contratos de manera irregular. Actualmente, denuncian que SUMEC sigue cobrando montos superiores a los 10 millones de soles utilizando el nombre de la sociedad extinta.

A esta presunta estafa se suma un incidente registrado por cámaras de seguridad. En las imágenes se observa al contador y a la gerente comercial de SUMEC desmantelando las oficinas del consorcio. Los implicados habrían arrancado cámaras de vigilancia y sustraído computadoras, impresoras e información técnica y financiera sensible antes de abandonar el lugar.

Impunidad en el Ministerio Público

A pesar de las pruebas presentadas, el proceso legal enfrenta serios obstáculos. La denuncia por fraude en la administración de personas jurídicas y hurto agravado fue interpuesta ante la Primera Fiscalía Corporativa Penal de San Isidro. No obstante, los afectados señalan que el caso ha sido archivado hasta en dos ocasiones por la fiscalía adjunta.

El perjuicio económico total estimado supera los 35 millones de soles en equipos médicos —como tomógrafos y monitores— entregados unilateralmente a contratistas deudores, sumado a los cobros posteriores a la disolución. Este caso se suma a la lista de empresas chinas cuestionadas por presuntos incumplimientos de contrato y abusos en consorcios con el Estado peruano.