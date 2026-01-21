“Chifagate” crisis política:reuniones secretas de mandatario José Jeri concitaron la atención mundial  

Agencias como Reuters y Bloomberg, junto a medios europeos y cadenas de EE. UU., resaltaron las reuniones no registradas del mandatario peruano con empresarios chinos, las mociones en el Congreso y la investigación fiscal en curso

La nueva crisis política que enfrenta el gobierno de José Jerí ha cruzado rápidamente las fronteras del Perú y se ha instalado en la agenda de los principales medios internacionales. Lo que comenzó como una controversia por reuniones no declaradas con un empresario chino hoy es presentado en el exterior como un nuevo episodio de la inestabilidad crónica que atraviesa el país, marcado por cambios constantes de presidentes, tensiones entre poderes del Estado y escándalos que estallan en los primeros meses de cada gestión.

Desde agencias globales hasta diarios europeos y cadenas de televisión estadounidenses, la cobertura coincide en un punto central: el caso Jerí no se analiza de manera aislada, sino como parte de una crisis política estructural en Perú. Las imágenes del mandatario ingresando encapuchado a un restaurante chino, las versiones cambiantes sobre las citas y la reacción del Congreso y la Fiscalía han alimentado una narrativa que vuelve a colocar al país bajo la lupa internacional.

El País: el “Chifagate” y un mandatario acorralado

Captura: El País

Desde España, El País ofreció una lectura más narrativa y crítica del caso, popularizando el término “Chifagate” para describir el escándalo que rodea a José Jerí. El diario puso el foco en las escenas que marcaron la crisis: el presidente encapuchado entrando a un chifa en plena Navidad y su visita a una tienda clausurada, ambas fuera de agenda y sin explicaciones claras en un primer momento.

El medio español destacó las versiones cambiantes del mandatario sobre las reuniones y planteó preguntas que han dominado el debate público: si el encuentro era normal, ¿por qué el secretismo? Si era privado, ¿por qué tantas explicaciones posteriores? El País resaltó que la Fiscalía abrió diligencias preliminares por presunto tráfico de influencias, elevando el caso a un nuevo nivel.

Asimismo, detalló cómo el Congreso empezó a tomar distancia del presidente, incluso desde bancadas que inicialmente lo respaldaron. En su cobertura, El País presentó a Jerí como un mandatario acorralado a apenas 100 días de asumir el poder, en un país donde los escándalos suelen acelerar el desgaste político.

Bloomberg: mociones de destitución y riesgo de otro cambio presidencial

Captura: Bloomberg

El enfoque de Bloomberg estuvo centrado en el frente parlamentario y en las consecuencias políticas inmediatas del escándalo. El medio económico informó que legisladores peruanos presentaron varias mociones que podrían derivar en la salida de José Jerí, quien lleva apenas tres meses en el cargo.

Para sus lectores internacionales, Bloomberg explicó que en el sistema político peruano basta una mayoría simple en el Congreso para retirar al presidente, lo que convierte a Jerí en uno de los mandatarios más vulnerables de la región. El medio subrayó que, de concretarse una destitución, Perú tendría a su noveno presidente en una década, una cifra que grafica la magnitud de la crisis política.

Bloomberg también incorporó un ángulo económico: a pesar del ruido político, la economía peruana mantiene indicadores sólidos, como una inflación baja en comparación con otros mercados emergentes. Esta dualidad —crisis política versus estabilidad macroeconómica— aparece como uno de los ejes de su cobertura, especialmente relevante para inversionistas y analistas financieros.

CNN: la defensa pública de José Jerí ante la presión política

Captura: CNN Latinoamérica

La cobertura de CNN en Español se centró en la defensa pública del mandatario. La cadena destacó las declaraciones de José Jerí tras comparecer ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, donde afirmó: “Yo no le he mentido al país”, negando cualquier acto ilícito vinculado a las reuniones con el empresario chino.

CNN subrayó que el presidente aseguró haber estado siempre acompañado por su escolta y funcionarios, y que incluso se mostró dispuesto a levantar el secreto de sus comunicaciones si la Fiscalía lo solicita. Las imágenes difundidas por la cadena mostraron a un Jerí firme en su discurso, en contraste con la presión política que enfrenta desde el Parlamento.

El medio estadounidense recordó que Jerí es el séptimo presidente del Perú desde 2018 y que asumió el cargo tras la destitución de Dina Boluarte, reforzando la idea de una crisis política permanente. En su narrativa, CNN presentó el caso como un nuevo episodio que mantiene en vilo a un país acostumbrado a la inestabilidad institucional.

Reuters: transparencia, Congreso y una nueva sacudida política en Perú

Captura: Reuters

La agencia Reuters enfocó su cobertura en el impacto institucional del caso y en la reacción del propio presidente. En su despacho, informó que José Jerí solicitó presentarse ante el Congreso para “aclarar” las reuniones sostenidas con el empresario chino Zhihua Yang, encuentros realizados fuera de la agenda oficial y actualmente bajo investigación del Ministerio Público.

Reuters contextualizó el escándalo recordando que Perú ha tenido siete presidentes desde 2018, un dato recurrente en su narrativa para explicar la fragilidad política del país ante la audiencia global. También remarcó que la omisión de estas reuniones generó críticas por falta de transparencia, ya que en el país existe la costumbre de que los encuentros presidenciales figuren en la agenda pública.

La agencia destacó además que, pese al escándalo, la popularidad de Jerí se mantiene relativamente alta, un elemento que introduce complejidad política al caso y que explica por qué, según analistas citados, su destitución no sería inmediata. Reuters presentó el episodio como una nueva prueba de tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, en un escenario donde la estabilidad sigue siendo frágil.