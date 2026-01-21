Cajamarca: audiencia judicial domiciliaria garantiza derechos de madre e hijos en situación de extrema vulnerabilidad

En una clara muestra de que la justicia debe llegar a quienes más la necesitan, el Sexto Juzgado de Paz Letrado de Familia, se trasladó hasta la comunidad de Uranhuacta del distrito de Llacanora para la realización de una audiencia judicial en el domicilio de una madre de cinco hijos menores de edad, quienes viven en condición de pobreza extrema junto a sus niños, niñas y adolescentes, todos ellos en situación de especial vulnerabilidad.

La diligencia se desarrolló en un contexto de abandono paterno y carencias materiales severas, factores que dificultan el acceso regular de esta familia al sistema de justicia. Frente a ello, el órgano jurisdiccional dispuso la realización de la audiencia única de alimentos en el propio domicilio familiar, priorizando el interés superior del niño y el acceso efectivo a la tutela jurisdiccional.

Como resultado de la audiencia, se emitió sentencia fijando una pensión de alimentos a favor de dos menores, garantizando así su derecho fundamental a la subsistencia, el desarrollo integral y una vida digna.

Asimismo, se recepcionó una demanda de filiación a través del formato respectivo, permitiendo iniciar el proceso judicial correspondiente para el reconocimiento de la identidad y los derechos derivados de la misma.

Esta actuación judicial concreta refleja la aplicación de las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, adoptadas por el Poder Judicial, las cuales promueven la eliminación de barreras económicas, geográficas, sociales y culturales que impiden a las personas vulnerables ejercer plenamente sus derechos ante los órganos jurisdiccionales.

En particular, la audiencia domiciliaria materializa los principios de cercanía, flexibilidad procesal, enfoque de derechos humanos y protección reforzada a niños, niñas y adolescentes, reafirmando el compromiso del sistema de justicia con quienes se encuentran en situación de pobreza extrema y exclusión social.

La Corte Superior de Justicia de Cajamarca, a través de este tipo de intervenciones, reafirma que la justicia no debe ser lejana ni inaccesible, sino humana, sensible y presente en el territorio, especialmente allí donde las condiciones de vida hacen más difícil alzar la voz y ejercer los derechos fundamentales.

La justicia no espera: se acerca al territorio y protege a quienes más lo necesitan.