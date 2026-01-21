Barcelona goleó al Slavia Praga 4-2 de visitante pero aún no clasifica directo a octavos de Champions

Necesitaba ganar y lo logró. FC Barcelona de España venció al Slavia Praga de República Checa por 4-2, y alcanzó los 13 puntos, pero no llega a los 8 primeros por diferencia de goles, y no accede -por ahora – clasificarse directamente a los octavos de final. Em la última fecha de esta fase previa, deberá ganarle al Copenhague de Dinamarca y esperar otros resultados, y ver si logra su objetivo, o caso contrario jugará los dieciseisavos de final.

Abrió la cuenta Slavia Praga, cuando a los 10’ Vasil Kusej, recibe un servicio de Tomas Goles, y con un tiro preciso por la esquina inferior izquierda mandó el balón a la red. El “Barza” demoró en reaccionar y recién a los 34’ Fermín López con un remate pegado al parante derecho hizo llegar el esférico al fondo y era el 1-1 parcial.

Otra vez Fermín López a los 41’, con un remate desde fuera del área esquinado al lado derecho llegando el balón a la red, que no pudo llegar el arquero Stanek. Y ahí nomás a los 43’ Slavia Praga logra empatar con un autogol de Robert Lewandowski, al cual le pegó el balón en el hombro tras una peinada de Vasil Sadilek.

En el complemento, llegaría el desnivel en el marcador para los catalanes, cuando Dani Olmo (reemplazó al lesionado Pedri) sacó un derechazo alto y el balón se clavó por el ángulo superior derecho, haciendo imposible la volada del arquero Stanek y decretó el 3-2, y luego a los 70’ el otro ingresado Marcus Rashford sirvió al centro para Lewandowski quien anticipándose a Stanek puso el pie para meter el balón a la red y el 4-2 quedó sentenciado.

Otros Resultados: Galatasaray 1 Atlético de Madrid 1; Qarabag 3 Eintracht Frankfurt 2; Atalanta 2 Athletic Club 3; Bayern Múnich 2 Royale Unión SG 0; Chelsea 1 Pafos 0; Juventus 2 Benfica 0; Olympique Marsella 0 Liverpool 3; Newcastle 3 PSV Eindhoven 0. Principales Posiciones: Arsenal 21; Bayern Múnich 18; Real Madrid 15; Liverpool 15; Tottenham 14; PSG 13; Newcastle 13; Chelsea 13 (por ahora clasifican a octavos de final directamente).