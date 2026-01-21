Alcaraz remonta un duro comienzo y pasó a tercera ronda del Abierto de Australia

El seis veces ganador de Grand Slam, Carlos Alcaraz, fue puesto a prueba por el veterano alemán Yannick Hanfmann este miércoles, antes de finalmente derrotarlo y asegurar su lugar en la tercera ronda del Abierto de Australia.

El español, de 22 años, se impuso por 7-6 (7/4), 6-3 y 6-2 en la Rod Laver Arena y se enfrentará en su siguiente compromiso al francés Corentin Moutet (37º del mundo), verdugo del estadounidense Michael Zheng tras abandono de este último en el cuarto set debido a unos problemas físicos.

Hanfmann nunca había pasado de la segunda ronda en sus 16 participaciones anteriores en Grand Slam, pero empezó bien, aunque luego sufrió una remontada del español. El alemán resultó agotado y necesitó un tiempo muerto médico para que le atendieran el hombro izquierdo en el descanso. Continuó valientemente, pero Alcaraz, que ganó ocho títulos la temporada pasada, consiguió ganar por 6-2.