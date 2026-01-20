Universitario y Melgar jugaron dos amistosos en el Estadio Monumental de Ate

Los clubes Universitario y FBC Melgar de Arequipa, se enfrentaron hoy por la mañana en dos partidos amistosos jugados en el estadio Monumental de Ate. El primero de ellos lo ganó la escuadra merengue por 3-1, mientras que los arequipeños se quedaron con el segundo por la cuenta de 1-0. Ambos partidos fueron de dos tiempos de 30 minutos cada uno.

En el primer partido, la “U” comenzó mejor el partido y los 30’ iniciales, se puso en ventaja con gol del central Matías di Benedetto. En los segundos 30’, Jairo Concha aumentó la diferencia con un golazo desde fuera del área y luego Edison Flores anotó el 3-0. Los rojinegros descontaron por acción de Nicolás Figueroa.

Para este primer cotejo Universitario formó con Romero, Fara, Santamaría, Di Benedetto, Ancajima, Calcaterra, Castillo, Concha, Carabalí, Flores y Valera. Mientras que los arequipeños con Cáceda, Ramos, Deneumostier, Alcántar, Zegarra, Tandazo, Quagliata, Guzmán, Núñez, Yabiku y Vidales.

Para el segundo partido, Melgar lo ganó 1-0 a la “U” con anotación de Johnny Vidales en el primer tiempo. Lautaro Guzmán erró un penal para los rojinegros que lo atajó el arquero Vargas. Los próximos partidos de ambos serán los siguientes: Universitario se medirá ante la “U” de Chile este sábado 24 en la “Noche Crema” a las 8:00 p.m., y Melgar lo hará el domingo 25 en la “Tarde Rojinegra” ante Macará de Ecuador en Arequipa.