Tumbes: más de 600 familias a un paso de acceder al título de propiedad

Tumbes: más de 600 familias a un paso de acceder al título...

Cofopri realiza empadronamiento gratuito en Ciudadela Noe, Barrio El Tablazo, Santa Rosa, La Cruz y Las Malvinas

Con la esperanza de mejorar su calidad de vida y que puedan acceder a los beneficios de la formalización, 661 familias de la región de Tumbes vienen siendo parte de una campaña de empadronamiento gratuita desarrollada por El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri).

Las brigadas de Cofopri recorrerán desde este 22 de enero, el asentamiento humano Ciudadela Noe, Sector V, etapa Asociación Provivienda Milagro de Dios, en el distrito y provincia de Tumbes para iniciar el proceso de formalización individual de un total de 405 predios previamente notificados.

Se trata de familias que viven en zonas vulnerables del norte del país y que ahora tienen la oportunidad de obtener un título de propiedad que les permitirá tener acceso a servicios básicos, créditos hipotecarios, participar en programas del Estado e incluso poder heredar su propiedad a familiares.

Los pobladores, previamente notificados de la visita, deberán estar presentes en su vivienda y presentar al personal de Cofopri, su DNI y los documentos que acrediten su titularidad sobre el lote, como recibos de servicios, contratos de compraventa, constancias de posesión u otros.

Para conocer las fechas de intervención, los ciudadanos pueden consultar el cronograma oficial disponible en el portal institucional, ingresando al www.gob.pe/cofopri sección campañas y eventos.

Como parte de esta intervención de diversos sectores de Tumbes, Cofopri visitó los centros poblados Barrio El Tablazo, La Cruz y los asentamientos humanos Las Malvinas y Santa Rosa en la provincia de Tumbes donde empadronó a las familias que aún tienen pendiente la titulación de sus viviendas.

Con esta acción totalmente gratuita, Cofopri busca garantizar que más familias accedan a su título de propiedad, y con ello reducir la brecha de informalidad en el país.