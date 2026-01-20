Sunedu y FIPES coordinan acciones para fortalecer la calidad del sistema universitario

Superintendente Vicente Espinoza destacó el trabajo conjunto en la elaboración de nueva normatividad, la estandarización de criterios de evaluación y los avances en transparencia de información universitaria.

El superintendente de la Sunedu, Dr. Vicente Espinoza Santillán, sostuvo una reunión de trabajo con representantes de la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (FIPES), encabezados por su presidente Fernando Barrios Ipenza.

En el encuentro también participaron el Dr. José Pereyra López, consejero de la Sunedu en representación de las universidades privadas, y los directores de línea de la institución. Por parte de la FIPES, asistieron las autoridades de la Universidad Continental, Universidad Tecnológica del Perú, Universidad Peruana Unión, Universidad María Auxiliadora, Universidad Norbert Wiener, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y Universidad Científica del Sur.

Durante la sesión, se dialogó sobre las acciones y la nueva normatividad que prepara la Sunedu para impulsar la mejora continua del sistema universitario. El superintendente presentó los lineamientos de estas propuestas y reafirmó el compromiso de trabajar conjuntamente en la construcción de reglas claras y criterios técnicos que fortalezcan la confianza en el sector.

Por su parte, el presidente de la FIPES reconoció la labor de la Sunedu y destacó la necesidad de estandarizar los criterios de evaluación para la elaboración del ranking de universidades y el informe bienal sobre la realidad del sistema universitario. Asimismo, saludó los recientes cambios en el Registro Nacional de Grados y Títulos, que eliminaron la referencia a la modalidad de estudios en los diplomas, medida que promueve la igualdad de trato entre los egresados.

Finalmente, la Sunedu presentó los avances del portal Tuni.pe, plataforma que permite revisar en tiempo real la información del sistema universitario, lo que contribuye a una mayor transparencia y acceso a datos para la ciudadanía. El superintendente aseguró que estos espacios de diálogo continuarán para consolidar la mejora continua del servicio educativo universitario.