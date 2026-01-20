Suertes distintas tuvieron tenistas peruanos Gonzalo Bueno y «Juanpi» Varillas en Challenger de Brasil

El tenista peruano Gonzalo Bueno debutó con una victoria sobre el brasileño Mateus Alves en la primera ronda del Challenger de Itajai en Brasil. Nuestro compatriota se impuso por 2 sets a 1, parciales de 4-6, 6-2 y 6-2 en dos horas y 31 minutos efectivos de juego.
El peruano supo reponerse tras perder el primer set y con buen nivel logró llevarse los siguientes parciales para quedarse con el triunfo. Ahora en octavos de final, se enfrentará al argentino Guido Justo que venció a su compatriota Juan Torres por 2 sets a 1 con parciales de 7-6 (4) y 6-2.
Por este mismo torneo, el otro tenista peruano Juan Pablo Varillas, no corrió con la misma suerte, ya que fue eliminado por el italiano Franco Agamenone por 2 sets a 0, parciales de 7-6 (5) y 6-2 en un tiempo de 2 horas y 8 minutos de juego.