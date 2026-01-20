Senegal aclama a sus campeones de la Copa Africana de Naciones recibiéndolos como héroes

Los jugadores de la selección de Senegal, flamantes campeones de África tras derrotar a Marruecos el domingo 1-0, iniciaron su desfile triunfal por Dakar, donde decenas de millas de personas aclamaron a los ‘Leones de la Teranga».

La comitiva de los campeones proseguía lentamente ayer martes por la tarde su itinerario en autobús por los barrios más populares de la capital, en medio de un estruendo de vuvuzelas, cláxones de coches y motos, y cánticos de una masa de aficionados con los colores verde, rojo y amarillo de la bandera del país,

La victoria de Senegal (1-0 en la prórroga) el domingo en Rabat ante Marruecos, la segunda de la historia del país en Copa de África, desató la alegría y el orgullo por todo el país. Los héroes de Rabat iban relevándose para levantar el trofeo sobre un autobús descapotado.