Real Madrid goleó al Mónaco 6-1 y encamina su pase a octavos de final de la Champions League

Sigue en franco ascenso. De la mano del técnico Álvaro Arbeloa y la cuota goleadora del francés Kylian Mbappé que aportó dos, el Real Madrid goleó de local Mónaco de Francia 6-1 en el Santiago Bernabéu, y por ahora se asegura un puesto a los octavos de final de la Champions League, cuando falta una sola fecha para culminar la fase previa.

Ya en los 45’ iniciales, el elenco merengue se había asegurado el partido, cuando Kylian Mbappé se hizo presente a los 5’ y 26’, lo cual le permitió manejar las acciones, ante un elenco monagesco que solo por ratos se aproximó al arco de Cuortois, quien respondió bien a una clara ocasión de la visita.

En el complemento llegaron más goles, a cargo del argentino Franco Mastantuono a los 51’, autogol del alemán Kehrer a los 55’, el brasileño Vinicius Jr a los 63’ y Jude Bellingham a los 81’. El descuento de la visita fue obra de Teze a los 72’.

Otros Resultados: Kairat Almaty 1 Brujas 4: Bodo Glimt 3 Manchester City 1; Inter de Milán 1 Arsenal 3; Copenhague 1 Nápoles 1; Tottenham 2 Borussia Dortmund 0; Olympiakos 2 Bayer Leverkusen 0; Villarreal 1 Ajax 2; Sporting de Lisboa 2 PSG 1;